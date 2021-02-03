В Крыму фура насмерть сбила человека около пешеходного перехода

Инцидент произошел во вторник вечером. Фото: пресс-служба ГИБДД.

В Первомайском районе водитель на фуре насмерть сбил пешехода около пешеходного перехода, сообщили КП-Крым в пресс-службе УГИБДД МВД России по Крыму.

Инцидент произошел в селе Войково. На трассе Красноперекопск - Симферополь водитель иномарки Scania с полуприцепом выехал в сторону Симферополя. В этот момент около нерегулируемомого перехода дорогу переходил пешеход.

- В результате ДТП пешеход 1961 года рождения смертельно травмирован, - сообщили в ГИБДД, - добавили в пресс-службе.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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