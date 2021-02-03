От коронавируса в Крыму скончалось еще 7 человек

С начала эпидемии вылечились 27 тысяч 719 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму от коронавируса скончалось еще 7 человек. С начала эпидемии летально болезнь закончилась у 783 жителей республики. Амбулаторное лечение в больницах Крыма проходят 3 тысячи 380 пациентов с коронавирусом, на стационаре находится 2 тысячи 116 человек с covid-19 и пневмонией. В обсерваторы никого не изолировали.

С начала пандемии на полуострове зарегистрировали 32 тысячи 832 случая Covid-19. За это же время вылечились 27 тысяч 719 человек.

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