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Крым получил 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

Желающих привиться намного больше
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Крым получил 15 тысяч доз вакцины

Крым получил 15 тысяч доз вакцины

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крым получил еще 15 тысяч доз препарата «Спутник V» для иммунизации населения от коронавируса. Об этом на заседании штаба по противодействию распространения инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Вопросы вакцинации выходят на первый план среди обращений граждан, - отметил Аксенов. - Алушта, Керчь, люди записываются на вакцинацию, им звонят, что вакцин нет и когда будет, никто не знает.

Всего за неделю поступило 348 обращения по вопросам вакцинации от коронавируса. В целом динамика обращений по оказанию медицинской помощи идет на снижение.

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Коронавирус в Крыму