Житель Бахчисарайского района попытался изнасиловать школьницу. Фото: Архив "КП"

Жителя Бахчисарайского района осудят за неоднократные попытки изнасилования. Среди жертв обвиняемого была несовершеннолетняя девочка.

Один из инцидентов произошел в конце июля прошлого года в Симферополе. Пьяный мужчина напал на 13-летнюю школьницу в районе лесного массива по улице Объездной. Ударив девочку камнем по голове, он начал душить ее, избивать и пытаться изнасиловать. Однако ребенку удалось вырваться. Тогда разъяренный мужчина вырвал у нее сумку и сбежал с места преступления.

Еще один случай, как выяснилось во время расследования дела, произошел в июне 2020 года в Бахчисарайском районе. В тот вечер обвиняемый напал на местную жительницу, ударив ее камнем по голове, затем повалив на землю и попытавшись изнасиловать. Жертва смогла отбиться от нападавшего маникюрными ножницами.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело, материалы которого на данный момент направили в суд, уточнили в пресс-службе ГСУ Следком РФ по РК и Севастополю. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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