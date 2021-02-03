Крымчане перестали носить маски и чаще болеют ОРВИ

Крымчане стали реже использовать средства защиты. Фото: Архив КП

На фоне общего снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, крымчане перестали носить защитные маски. Это перевило к росту сезонных заболеваний и превышению эпидпорога по ОРВИ на 10%.

- Крымчане перестали использовать средства индивидуальной защиты в транспорте, торговых центрах и иных местах скопления людей в среднем на 20%, - отметила на заседании штабе по коронавирусу главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом, необходимо соблюдать меры, предусмотренные нормативными документами.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что коронавиурс с началом кампании по иммунизации населения никуда не делся, и продолжает циркулировать.

- Время преодоления кризиса зависит от нашей дисциплины: если мы на протяжении условно полугода, пока не будет приобретен иммунитет и люди не вакцинируются, не будем соблюдать требования, все затянется, - заключил Аксенов.

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