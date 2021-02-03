Симферополь потратит на ликвидацию стихийных свалок 5,8 миллиона рублей

Выделенные деньги потратят на вывоз и утилизацию 2 485,28 тонн мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

Симферополь в этом году потратит на ликвидацию стихийных свалок 5,8 миллиона рублей. Тендеры на выполнение этих работ в начале года разместили сотрудники МБУ «Город».

Жители столицы продолжают жаловаться на большое скопление ТКО на городских улицах, обвиняя в этом организации, которые не вовремя вывозят мусор.

В администрации Симферополя рассказали, что выделенные деньги потратят на вывоз и утилизацию 2 485,28 тонн мусора. Работы подрядчик должен будет выполнить до 1 декабря 2021 года.

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