Пионерскому парку Алупки присвоят статус особо охраняемой территории. Фото: Янина Павленко / Facebook

Власти Ялты планируют присвоить статус особо охраняемой зоны местного значения Пионерскому парку Алупки. Это позволит обеспечить территории режим особой охраны.

- Процедура не очень простая, займет некоторое время, - пояснила в своем Facebook мэр курортной столицы Крыма Янина Павленко.

Она добавила, что руководство также продолжает разбирательство по поводу продаж участков в парке.

- Администрацией Ялты уже направлено в прокуратуру города обращение о проведении проверки соблюдения земельного законодательства при передаче в собственность и формировании земельных участков, - сообщила Павленко.

Сотрудники департамента муниципального контроля также проследят за тем, чтобы деревья не вырубали.

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