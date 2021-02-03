Им не было и 30-ти: МВД Крыма обнародовали данные о погибших в ДТП полицейских

Трое полицейских скончались вследствие ДТП 2 февраля. Фото: из архива КП

В МВД рассказали о погибших в ДТП крымских полицейских. Оказалось, что погибшим силовикам не было и 30-ти. Самому младшему сотруднику было 22 года, а самому старшему - 29 лет.

Напомним, вечером 2 февраля четверо полицейских, возвращаясь из Кировского района в Симферополь, на служебном автомобиле «Lada Priora» столкнулись с машиной «Skoda Fabia». В результате происшествия три правоохранителя скончались на месте.

Самому младшему из погибших сотрудников МВД было 22 года. Сержант полиции Асан Сефляев был водителем полицейской машины и трудился в отделе охраны и конвоирования.

Второму правоохранителю было 29-лет. Евгений Фадеев был старшиной полиции и занимал должность командира отделения охраны и конвоирования. У него осталась жена и 2-х летний ребенок.

Третьему погибшему также было 29 лет. Сержант полиции Александр Чебанов находился в должности старшего полицейского отделения охраны и конвоирования. При жизни был женат и воспитывал двух сыновей - 7 и 6 лет.

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