За проведенное КТ в частной клинике крымчане смогут получить компенсацию

Для получения компенсации крымчанам нужно принести в свою страховую компанию пакет документов. Фото: Фото - Татьяна Ситникова

За пройденную компьютерную томографию в частной клинике жители Крыма смогут получить денежную компенсацию. Это касается лишь тех учреждений, у которых не заключен договор на оказание услуг в рамках ОМС.

Но для возвращения денег есть несколько условий. Компенсацию получат лишь те люди, которым вовремя не смогли провести исследование в государственной клинике. Причины бывают разные - сломался аппарат КТ или человеку для получения результата нужно ехать за сотни километров.

- Если человек делает КТ в частной клинике, у которой нет договора на оказание подобных услуг в рамках ОМС, то он может рассчитывать на компенсацию, - сообщил в эфире радио «Вести ФМ» директор Центра медицинского права в РК Михаил Белкин.

Для получения компенсации крымчанам нужно принести в свою страховую компанию пакет документов: договор с клиникой, заключение о выполненных работах и чек, подтверждающий оплату услуги. После медико-экономической экспертизы человеку вернут всю потраченную сумму.

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