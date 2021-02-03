Крымские больницы оборудуют новыми новейшими аппаратами

В этом году власти республики планируют переоснастить «Республиканскую детскую клиническую больницу» и «КРОКД имени Ефетова» Фото: Александра Тимощенко

Некоторые крымские больницы оборудуют специальными аппаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Новое оборудование закупят в 2021 году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 91 единицу спецоборудования купили за 393 миллиона рублей. Его получат «Джанкойская центральная районная больница», «Евпаторийская городская больница», «Республиканская клиническая больница имени Семашко», «Симферопольская ГКБ №7», «Феодосийская медицинский центр» и «Керченская больница № 1 им. Пирогова».

Также в этом году власти республики планируют переоснастить «Республиканскую детскую клиническую больницу» и «КРОКД имени Ефетова». На эти цели они уже 287 млн рублей.

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