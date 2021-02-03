В этом году планируют осветить 93 улицы Симферополя

Власти не смогли освоить выделенную сумму на освещение за 2020 год из-за пандемии Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На данный момент столица Крыма освещена лишь на 70%. До конца текущего года новые фонари установят еще на 93, чтобы сделать Симферополь безопаснее, рассказала глава города Елена Проценко в эфире телеканала.

- К нам обращается много жителей столицы с жалобами на плохое освещение, но в 30% случаев у нас этот вопрос вызывает затруднение. Не всегда получается реализовать задуманное вовремя, но пытаемся хоть частично разрешить ситуацию - ставим лампочки в столбы и опоры освещения, - отметила Проценко.

Глава столицы напомнила, что в 2019 году на освещение Симферополя выделили 100 миллионов рублей. Эта сумма позволила сделать светлее многие улицы. На 2020 год на эти цели отводили точно такую же сумму, но освоить ее не удалось из-за пандемии коронавируса.

- В этом году надеемся обновить освещение на 93 улицах. В том числе улицу Центральную в Каменском массиве. На очереди поселок Аграрное, – заключила глава Симферополя.

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