Украинцев начали штрафовать за посещение Крыма

«Нарушителей» оштрафовали на сумму 10 тысяч гривен (27 тысяч рублей) Фото: Архив "КП"

Украинские пограничники начали штрафовать жителей соседнего государства за «незаконное посещение Крыма», сообщили в пресс-службе пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в Facebook.

На пункте пропуска «Каланчак» пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые въехали в Крым через Крымский мост. По мнению сотрудников погранслужбы, такое пересечение границ можно расценивать как нарушение законодательства.

«Нарушителей» оштрафовали на сумму 10 тысяч гривен (27 тысяч рублей).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50