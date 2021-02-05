На Крым надвигается сильный шторм

Рыбаков просят не выходить в море Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крым в ближайшие несколько часов придет сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горной местности ожидается до 35 м/с.

Спасатели просят рыбаков временно не выходить в море, дабы избежать несчастных случаев.

- В пятницу, 5 февраля, на полуострове ожидается северо-западный ветер 20-25 м/с, в горах - 30-35 м/с, - рассказали в региональном гидрометцентре.

МЧС просит людей держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций и ветхих деревьев. Есть вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме того, может быть затруднена работа аэропорта.

Также жителей и гостей Крыма просят не выезжать в горы и не ходить близко около берега моря во время шторма.

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