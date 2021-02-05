Новым главой МЧС Крыма стал Садаклиев

Сергей Садаклиев служил в ГУ МЧС по РК. Фото: ГУ МЧС по РК

Новым главой МЧС Крыма назначен Сергей Садаклиев. Указ об этом сегодня подписал глава региона Сергей Аксенов.

- Назначить Садаклиева Сергея Николаевича на государственную должность Республики Крым - министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым, - сказано в документе.

С 2015 года Садаклиев занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Крыму, отвечал за направление гражданской защиты населения.

Прежний министр ЧС Крыма Сергей Шахов в начале января скончался от коронавируса.

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