Клубок змей помешал крымским коммунальщикам починить водовод

Фото: скрин из видео

В поселке Штормовое сотрудники предприятия «Вода Крыма» приехали на объект чинить водовод. Однако, открыв люк канализационного приямка, отпрыгнули на несколько метров. На стенке отверстия поселился клубок змей. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

Скорее всего хладнокровные просто пытались согреться и нашли для этого укромное местечко. Змеи сбились в клубок и достать их из канализации было невозможно и небезопасно. Удалось ли коммунальщикам починить водовод - неизвестно.

Одни пользователи соцсетей стали шутить на эту тему, бросая колкие сравнения змей с женщинами.

- Могли бы уже и привыкнуть, каждый день ведь в свой офис возвращаются, - написала Александра Нечаева.

Другие пожалели змей, и просили их не трогать.

- Там наверное теплотрасса, греются, - отметила Тома Дмитриева.

На самом деле змеи собираются в клубок только в экстренных ситуациях, когда нужно найти безопасное место для спячки. Змеи часто прячутся группами в заброшенных звериных норах, расщелинах или сухих пещерах. Это позволяет хладнокровным выжить зимой.

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