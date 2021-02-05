Носуха Лола и лани Бэмби и Фэлин: в зооуголке Симферополя пополнение

В симферопольском зооуголке поселились новые обитатели. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В зооуголке Симферополя не так давно поселились новые обитатели. Носуху Лолу, камерунских козочек Нолика и Симку, карликового барана Люкен и европейских ланей Бэмби и Фэлин перевезли в столицу Крыма из другого зоопарка в конце декабря.

Однако со здешними жителями уголка питомцы смогли познакомиться только спустя месяц. До этого новички проходили ветеринарно-санитарные исследования и обработку, поэтому их содержали отдельно.

Пополнение обитателей зооуголка происходит разными способами: одних выкупают у руководства различных зоопарков, других изымают у фотографов правоохранители и передают сюда, третьи рождаются здесь же, в неволе.

- В прошлом году у нас родилась пара дикобразов, а также очень активно приносили потомство птицы. Но самая большая наша гордость – появление птенца сипа белоголового. Эти птицы и в природе размножаются с трудом, а в неволе это практически невозможно, - цитирует Крымская газета руководителя зооуголка Марину Ковтюх.

Появление у пары белоголовых сипов потомство, отмечают специалисты, очень хорошо совпало с введением ограничений из-за коронавируса. Так, зооуголок для посетителей был закрыт несколько месяцев, и птиц никто не тревожил.

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