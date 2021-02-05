Порыв ветра на трассе «Таврида» сбросил фуру в кювет

Грузовик завалило на левую сторону. Фото: скриншот из видео

На трассе «Таврида» в Крыму произошла странная авария с участием фуры. Очевидцы происшествия засняли все на видео.

Грузовик ни с чем не сталкивался, но почему-то оказался в кювете. Оказалось, что всему виной сильный ветер, который порывом просто отбросил фуру в сторону.

- Вчера сам ехал по «Тавриде», и порывы ветра несколько раз машину «переставляли», - написал в сети местный автолюбитель.

Крымчане, проезжающие по трассе, предупреждают других водителей, чтобы те были осторожны. Если есть возможность отложить поездку, лучше ею воспользоваться.

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