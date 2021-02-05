В Крыму возбудили уголовное дело после перестрелки в Феодосии

Инцидент произошел в городской поликлинике Феодосии Фото: Архив "КП"

После случая со стрельбой около Феодосийской поликлиники сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

- Отдел дознания ОМВД России по Феодосии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Вместе с тем, квалификация может быть изменена, поскольку нет окончательного заключения судебно-медицинской экспертизы, – цитирует «Интерфакс» пресс-службу ведомства.

Напомним, инцидент произошел в городской поликлинике Феодосии 2-го февраля. Как удалось выяснить КП-Крым, между двумя пациентами разгорелся конфликт, кто заходит в приемный кабинет первый. Один из участников конфликта ударил по лицу чиновника, а тот, в свою очередь, выстрелил из травматического оружия.

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