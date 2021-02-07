В Симферополе и Севастополе 8 февраля частично отключат электричество

Энергетики ведут ремонт оборудования.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Батурина, 12-42 (чет), 11-49 (нечет);
ул. Бахчисарайская, 28-40 (чет), 33-45 (нечет);
ул. Гражданская, 37; ул. Лихого, 38, 27-65 (нечет);
пер. Охотничий, 20-32 (чет), 21-39 (нечет);
ул. Парковая, 4-30 (чет), 9-39 (нечет)
ул. Луговая, 1-53(нечет), 67;
ул. Лесная, 26-64(чет); 25-59(нечет);
ул. Родниковая, 44-56(чет); 41-53(нечет);
пер. Морской, 12-14(чет); 13-23(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
пр. Гагарина 19-29,26-38,44;
ул. Героев Подводников 6,3;
ул. Ефремова 1-А,1,2,12-А;
ул. Щелкунова 1-15
с 9.00 до 17.00
пр. Гагарина 10-16;
ул. Надежды Островской 3,7;
ул. Генерала Петрова 3;
ул. Очаковцев 2-6,14;
пер. Крепостной 6-а,8-а,4-а,4;
ул. Адмирала Владимирского 5-13;
ул. Бакинская 18-24;
ул. Капитанская 15,17;
ул. Катерная 2-6,10;
ул. Херсонская 2-12,1-9
село Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21
село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43
с 8.00 до 16.00
поселок Ласпи: ул. Севастопольская зона ЮБК 49-А, 51, 52, 53/6
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