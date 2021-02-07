В Симферополе и Севастополе 8 февраля частично отключат электричество

Энергетики ведут ремонт оборудования. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики приводят в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Батурина, 12-42 (чет), 11-49 (нечет);

ул. Бахчисарайская, 28-40 (чет), 33-45 (нечет);

ул. Гражданская, 37; ул. Лихого, 38, 27-65 (нечет);

пер. Охотничий, 20-32 (чет), 21-39 (нечет);

ул. Парковая, 4-30 (чет), 9-39 (нечет)

ул. Луговая, 1-53(нечет), 67;

ул. Лесная, 26-64(чет); 25-59(нечет);

ул. Родниковая, 44-56(чет); 41-53(нечет);

пер. Морской, 12-14(чет); 13-23(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

пр. Гагарина 19-29,26-38,44;

ул. Героев Подводников 6,3;

ул. Ефремова 1-А,1,2,12-А;

ул. Щелкунова 1-15

с 9.00 до 17.00

пр. Гагарина 10-16;

ул. Надежды Островской 3,7;

ул. Генерала Петрова 3;

ул. Очаковцев 2-6,14;

пер. Крепостной 6-а,8-а,4-а,4;

ул. Адмирала Владимирского 5-13;

ул. Бакинская 18-24;

ул. Капитанская 15,17;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Херсонская 2-12,1-9

село Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21

село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43

с 8.00 до 16.00

поселок Ласпи: ул. Севастопольская зона ЮБК 49-А, 51, 52, 53/6

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