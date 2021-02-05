Самолет Екатеринбург - Симферополь экстренно приземлился в Краснодаре

Самолет экстренно сел в Краснодаре, где женщине оказали первую медицинскую помощь Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Сегодня, 5 февраля, самолет, летевший из Екатеринбурга в Симферополь, экстренно приземлился в Краснодаре. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки.

- У женщины среди полета сильно поднялось давление, она потеряла сознание. Экипаж принял решение запрашивать разрешение на экстренную посадку в ближайшем городе. Краснодар принял судно. Пассажирке в аэропорту оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь аэропорта в Краснодаре Виталий Коренюгин.

Экипаж принял решение допустить женщину к полету. Самолет вылетел из Краснодара в Симферополь в 14.45. Воздушное судно по расписанию должно было приземлиться в столице Крыма в 15.00, но из-за ЧП прибудет в 15.30.

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