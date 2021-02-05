Троллейбусный маршрут «Симферополь – Ялта» отремонтируют за 5 миллиардов рублей

Маршрут «Симферополь – Ялта» отремонтируют за 5 миллиардов рублей. Фото: Архив "КП"

В Крыму отремонтируют основной троллейбусный маршрут «Симферополь – Ялта». На строительные работы потратят около 5 миллиардов рублей.

- Троллейбусная сеть требует тоже больших инвестиционных вложений. Глобально стоит вопрос, в какую сторону двигаться, - сообщил в эфире ток-шоу «Говорите правду» вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Напомним, в 2021 году руководство предприятия «Крымтроллейбус» планировало закупить 350 новых автобусов, часть из которого передадут в пользование муниципалитетам.

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