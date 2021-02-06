«Это инопланетяне маскируются»: В соцсети появились фото неба над Ялтой

Удивительное небо можно увидеть на ЮБК, Фото: Александр Захватайло/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Облачно с прояснениями – так обозначили синоптики состояние небосвода в Крыму на эти выходные. Все как в детской песенке «облака – белогривые лошадки».

Но одни, глядя вверх, видят героев мультфильмов, а другие – происки внеземных цивилизаций.

Облака-НЛО. Фото: Александр Захватайло/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Космические облака сегодня над Большой Ялтой, - такой пост сопровождает фото, которые размещены в популярном крымском паблике.

Фантастический вид. Фото: Алена Гусева/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Того глядишь из облака на Землю опуститься десант обитателей других миров.

Очевидцы выложили снимки в комментариях. Фото: Сережа Петров/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Пользователи соцсетей, комментируя пост, поделились не только мнениями и эмоциями, но своими снимками.

- Это инопланетные корабли выделяют своеобразный конденсат и прячут свои тарелки маскируясь под облака. Давно известный факт, - то ли в шутку, то ли всерьез заявил один из пользователей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50