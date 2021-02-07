«Велика Россия, а припарковаться негде»: В Ялте идет грызня среди автолюбителей

Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Хит 80-тых «Автомобили, автомобили буквально все заполонили…» получил свежее дыхание в настоящие времена. На дорогах – пробки, забиты под завязку и парковки.

Южный берег Крыма – яркий тому пример.

Фото салфетки с запиской «Вы заняли чужое место. Убедительно прошу, больше этого не делать» сопровождает следующий пост:

- В Мисхоре места выкупили или как?! Всю жизнь ставили машину в «кармашек», только убрали «спотыкачи», так теперь письма пошли!

Подписчики паблика, где размещен пост, высказывая мнения в комментариях, разделились на два лагеря. Одни заявили о себе, как ярые собственники: «Мы во дворе с соседями цепь повесили чтобы наши места не занимали»; «У местных есть приоритетное право на парковку».

Оппоненты же выдвинули свои аргументы: «Ялтинский период раннего феодализма?! Кто вам сказал, что дорога является вашей собственностью? Кто первый, того и место»; «Купите гараж и ставьте туда свою тачку»; «К таким запискам прикладывайте ксерокопию документов, подтверждающих что парковочное место принадлежит вам, пишите и номер телефона для связи»; «У меня в багажнике аккумуляторная болгарка, если есть свободное место, то ставлю, а если занято цепью или чем-то другим, что срезаю под корень и паркуюсь»; «Велика Россия, а припарковаться негде! А все говорят, что живем плохо!»

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