В Крыма временно прекратят доставку квитанций за капремонт. Фото: Архив "КП"

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК прекращает сотрудничество с ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр».

- В связи с необходимостью проведения технических работ, временно приостановлена доставка платежных документов, - уточнили в пресс-службе организации.

На данный момент все обращения, заявления, возврат денег, внесения изменений в платежные документы стоит направлять по почтовому или электронному адресу организации.

В пресс-службе не уточнили, когда возобновится сотрудничество Фонда с ЕИРЦ.

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