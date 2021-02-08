Мокрый снег и сильный ветер: какую погоду принесет в Крым начало недели

Начало недели принесет в Крым мокрый снег и сильный ветер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало рабочей недели принесет в Крым сильный дождь, мокрый снег и усиление ветра. Жителям и гостям региона стоит быть готовыми к ухудшению погодных условий.

- На территории Республики Крым 8 февраля 2021 года ожидается местами сильный дождь, мокрый снег, порывы ветра до 23 метров в секунду, а 9 февраля в Крыму усилится юго-западный ветер до 25 метров в секунду, - сообщают в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в период непогоды возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции и вывески, упасть старые и сгнившие деревья.

Жителям и гостям Крыма советуют на время ухудшения погоды отложить походы в лес и горы и ограничить прогулки к морю. Стоит также обходить стороной рекламные щиты и дорожные знаки и держаться подальше от деревьев.

Судоводителям и рыболовам лучше воздержаться от выхода в море, а автолюбителям во время поездок соблюдать скоростной режим.

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