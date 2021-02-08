Аксенов поручил пересчитать сливные ямы на подворьях

Канализационные стоки стекают в реку Салгир. Фото: Архив -КП

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил составить реестр домовладений с выгребными ямами, чтобы взять под контроль переработку жидких отходов. В настоящее время канализационные стоки загрязняют акваторию моря и реку Салгир.

- До 1 мая все реестры во всех регионах с закреплением по домам должны быть, - подчеркнул Аксенов. - Если договора на вывоз отходов у человека нет, то все уходит на природу или в море.

Отдельно распоряжением Совмина РК будет определен перечень льготных категорий, которым вывоз и переработка отходов будет оплачиваться из республиканского бюджета. В среднем вывоз ассенизаторской машины обходится в 4-6 тысяч рублей.

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