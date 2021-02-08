В Крыму обнародуют данные расхитителей воды

Робот в состоянии передавать изображение из трубы на расстояние до 200 метров. Фото: ГУП "Вода Крыма"

В Крыму данные расхитителей воды станут достоянием общественности. Незаконные врезки в сети ГУП «Вода Крыма» находит благодаря телескопическому роботу.

- Результаты работы по обнаружению незаконных врезок и воровства воды будем подводить каждую неделю с публикацией в открытом доступе, кто и сколько украл. Штрафы должны быть максимальные, - считает глава Крыма Сергей Аксенов.

За неделю передвижная лаборатория выявила ряд утечек на магистральных водоводах. На автомойках ни одной нелегальной врезки не обнаружено. Несанкционированное подключение нашли у одного из предприятий Симферополя. Размер ущерба подсчитывается.

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