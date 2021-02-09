Погода в Крыму на 9 февраля: зюйд-вест и тепло до +14

Температура воды в Черном море +7… +10°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 февраля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение. Синоптики обещают юго-западный ветер до 25 м/с.

- В Симферополе переменная облачность. Утром дождь; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 25 м/с. Днем тепло до +13°.

Вода в Черном море +7… +10°.

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