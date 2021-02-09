Крым вошел в топ-10 направлений для брони турбаз в 2021 году

Туристы любят отдыхать в малолюдных местах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне чаще всего бронируют турбазы в этом году.
- Туристы отдают предпочтение дешевым вариантам отдыха, подальше от крупных городов и поближе к природе, - сообщили аналитики, отметив, что в настоящее время путешественники активно бронируют турбазы в лесу, на берегу озера или реки.
Люди мечтают пожить без суеты и напряжения, сведя до минимума контакты с внешним миром.
Топ-10 направлений для брони турбаз (по данным брони в 2021 году, средняя цена аренды жилья в сутки в рублях)
Евпатория (Крым) – 3051
Оленевка (Крым) – 2142
Голубицкая (Краснодарский край) – 767
Луга (Ленинградская область) – 6396
Ильинский (Карелия) – 4587
Дмитров (Московская область) – 7000
Артыбаш (Алтай)– 4700
Кимовск (Тульская область) – 12000
Шерегеш (Кемеровская область) – 9400
Абзаково (Башкирия) – 3900
Гагра (Абхазия) - 1000
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