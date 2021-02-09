Крым вошел в топ-10 направлений для брони турбаз в 2021 году

Туристы любят отдыхать в малолюдных местах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где россияне чаще всего бронируют турбазы в этом году.

- Туристы отдают предпочтение дешевым вариантам отдыха, подальше от крупных городов и поближе к природе, - сообщили аналитики, отметив, что в настоящее время путешественники активно бронируют турбазы в лесу, на берегу озера или реки.

Люди мечтают пожить без суеты и напряжения, сведя до минимума контакты с внешним миром.

Топ-10 направлений для брони турбаз (по данным брони в 2021 году, средняя цена аренды жилья в сутки в рублях)

Евпатория (Крым) – 3051

Оленевка (Крым) – 2142

Голубицкая (Краснодарский край) – 767

Луга (Ленинградская область) – 6396

Ильинский (Карелия) – 4587

Дмитров (Московская область) – 7000

Артыбаш (Алтай)– 4700

Кимовск (Тульская область) – 12000

Шерегеш (Кемеровская область) – 9400

Абзаково (Башкирия) – 3900

Гагра (Абхазия) - 1000

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