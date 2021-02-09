Первым выпускникам военно-медицинской кафедры в Крыму вручили лейтенантские погоны. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Выпускники Военного учебного центра Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского получили лейтенантские погоны. На торжественной церемонии вручения присутствовал глава республики Сергей Аксенов.

- Мы рады, что КФУ стал первым среди высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, где открыта подготовка офицеров запаса медицинской службы, - написал в социальных сетях Аксенов.

Он выразил уверенность, что медицинская служба Военного учебного центра позволит отдать долг России на высоком профессиональном уровне.

С просьбой создать подобное военно-учебное заведение на базе КФУ выступил ректор вуза Андрей Фалалеев два года назад.

- Результатом этой просьбы стало соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации, и сегодня мы видим результаты, открывая цикл медицинской службы Военного учебного центра, - отметил Аксенов.

Он также поблагодарил за поддержку министра обороны России Сергея Шойгу и пожелал кадетам удачи.

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