Первым выпускникам военно-медицинской кафедры в Крыму вручили лейтенантские погоны. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте
Выпускники Военного учебного центра Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского получили лейтенантские погоны. На торжественной церемонии вручения присутствовал глава республики Сергей Аксенов.
- Мы рады, что КФУ стал первым среди высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, где открыта подготовка офицеров запаса медицинской службы, - написал в социальных сетях Аксенов.
Он выразил уверенность, что медицинская служба Военного учебного центра позволит отдать долг России на высоком профессиональном уровне.
С просьбой создать подобное военно-учебное заведение на базе КФУ выступил ректор вуза Андрей Фалалеев два года назад.
- Результатом этой просьбы стало соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации, и сегодня мы видим результаты, открывая цикл медицинской службы Военного учебного центра, - отметил Аксенов.
Он также поблагодарил за поддержку министра обороны России Сергея Шойгу и пожелал кадетам удачи.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50