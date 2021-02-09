В Крыму за сутки COVID-19 нашли у 120 человек

К врачу, почувствовав неладное, обратилось 93 зараженных. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму за сутки зафиксировали 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 4 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа зараженных пациентов 93 самостоятельно обратилось к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 27 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 538 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекцией в Крыму болезнь успешно побороло 28 тысяч 887 человек. Умерло за это же время 826 человек.

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