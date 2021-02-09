В Крыму зафиксировали еще 7 смертей от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Крыму зарегистрировали еще 7 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, число скончавшихся с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму достигло 826 человек.

Напомним, в Крыму за сутки коронавирусом заболело 120 человек. У 4 из них болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных к врачу за медпомощью самостоятельно обратилось 93 COVID-положительных. Еще 27 нашли среди тех, кто общался и пересекался с ранее зараженными.

За сутки в региональных лабораториях на коронавирус обследовали 538 человек. За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму выздоровело 28 тысяч 887 человек.

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