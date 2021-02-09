Власти Крыма планируют снизить цены на услуги ассенизаторов

Главы Крыма также предложил рассмотреть идею оплаты ассенизаторов для малоимущих Фото: Архив "КП"

Власти Крыма планируют проконтролировать цены на услуги ассенизаторов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Во время совещания по вопросам водоснабжения он отметил, что для того, чтобы цены на вывоз отходов были адекватными, нужно перепроверить наличие договоров с ассенизаторскими организациями.

Главы Крыма также предложил рассмотреть идею оплаты ассенизаторов для малоимущих граждан за счет бюджетных республиканских средств.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50