В Крыму воспитатель детского лагеря совратил 9-летнюю девочку. Фото: Архив "КП"

В Крыму завершили расследование уголовного дела педагога-организатора из Московской области, совратившего 9-летнюю девочки. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в августе прошлого года. 47-летний житель Люберец, будучи педагогом-организатором, зашел во время тихого часа в комнату девочек и в отношении одной из них совершил действие сексуального характера.

- Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы. Параллельно злоумышленник попытался скрыться из Евпатории, однако был задержан, - уточнили в пресс-службе ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Во время расследования выяснилось, что мужчина работал неофициально и имел судимость за имущественные преступления. В связи с этим против начальницы детского лагеря возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья девочек.

На данный момент уголовное дело завершили, материалы отправили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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