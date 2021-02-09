В Крыму фиксируют острую нехватку донорской крови. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На данный момент в Крыму, как и в других регионах России, наблюдается острый дефицит донорской крови.

- А многие люди по-прежнему нуждаются в ней или ее компонентах, - цитирует Крымская газета пресс-службу Центра крови.

Поэтому жителей и гостей полуострова, не имеющих противопоказаний и желающих помочь, приглашают стать донорами.

В пресс-службе Центре напомнили перечень заболеваний, не позволяющих людям стать донорами. К ним относятся ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, онкологию и болезни крови, донорами стать не могут.

Существуют также временные ограничения на донорство. Так, тем, кто удалял зуб, сдать кровь раньше, чем через 10 дней, нельзя. Тем же, кто переболел ОРВИ, ангиной, гриппом, стоит ждать месяц, прежде чем становиться донором. А вот людям, проходившим лечение иглоукалыванием, сделавшим пирсинг или тату, нужно ждать год.

С более подробной информацией о том, кровь какой группы нужна прямой сейчас, можно ознакомиться на официальном сайте крымского Центра крови по ссылке.

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