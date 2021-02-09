Перед Днем влюбленных две подруги из Крыма ограбили секс-шоп

Во время переучета в конце дня продавщица заметила пропажу и обратилась в полицию Фото: Архив "КП"

Накануне Дня всех влюбленных две молодые крымчанки решили обзавестись сувенирами из секс-шопа. Вот только поход в магазин закончился для них в Симферопольском отделении полиции. Женщин поймали на краже товаров из магазина на 4500 рублей.

Как удалось выяснить КП-Крым, двадцатилетние девушки свободно зашли в магазин и долго пытались выбрать подходящий товар, но глаза разбегались. Выбор, видимо, пал на самое необходимое. Было решено красть лубрикант и латексный игровой костюм.

Улов находчивых грабительниц хоть и был небольшой, но обошелся магазину интим-товаров на общую сумму 4480 рублей.

Остаться незамеченными девушкам не удалось. Во время переучета в конце дня продавщица заметила пропажу и обратилась в полицию.

Сотрудники местного МВД задержали одну девушку, которая призналась в краже смазки. Сейчас устанавливается местонахождение ее подельницы. Девушкам грозит штраф до сорока тысяч рублей.

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