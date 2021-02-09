В селе под Симферополем горела крыша жилого дома. Фото: "КП" Архив

В Симферопольском районе горела крыша частного домовладения. Пострадавших нет.

Сообщение в пожарную службу о том, что в селе Пионерское горит частный дом, поступило 8 февраля в 19.39. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада огнеборцев в составе трех человек.

По прибытии выяснилось, что горит кровля дома, людей в здании нет.

- Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, - уточнили в пресс-службе МЧС по РК.

Пожар площадью 42 квадратных метра локализовали и ликвидировали в течение трех часов. Больше всего времени у огнеборцев ушло на разбор и проливку конструкций. Пострадавших нет, причина возгорания пока неизвестна.

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