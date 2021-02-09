В Симферополе трое неизвестных попытались угнать автомобиль каршеринга. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе силовики задержали трех мужчин, попытавшихся угнать автомобиль каршеринговой фирмы.

Сообщение об угоне прокатной машины росгвардейцы получили во время патрулирования улиц крымской столицы. Иномарку быстро нашли и блокировали. В тот же момент из автомобиля выскочили трое неизвестных и бросились бежать.

- Один из подозреваемых был задержан на месте и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции, других задержали позже, - уточнили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Крыму и Севастополю.

Во время расследования выяснилось, что автомобиль мужчины угнали с помощью поддельного аккаунта. На данный момент по факту угона проводится проверка.

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