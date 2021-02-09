На восточном берегу Крыма больше 45 тысяч жителей осталось без света

Электроснабжение отсутствовало два часа из-за аварии на подстанции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ленинском районе и Керчи 45,8 тысяч человек остались без электроэнергии на два часа из-за аварии на подстанции 220 киловатт Камыш-Бурун. Инцидент произошел утром 9 февраля.
- Отключенная нагрузка составила 87,5 мегаватт, - уточнили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
Восстановление электроснабжения проходило поэтапно, потребителей подключали по резервной схеме.
- По состоянию на 12.22 электроснабжение восстановлено в полном объеме, - отметили в пресс-службе предприятия.
Причины произошедшего на данный момент неизвестны.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50