На восточном берегу Крыма больше 45 тысяч жителей осталось без света

Электроснабжение отсутствовало два часа из-за аварии на подстанции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе и Керчи 45,8 тысяч человек остались без электроэнергии на два часа из-за аварии на подстанции 220 киловатт Камыш-Бурун. Инцидент произошел утром 9 февраля.

- Отключенная нагрузка составила 87,5 мегаватт, - уточнили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Восстановление электроснабжения проходило поэтапно, потребителей подключали по резервной схеме.

- По состоянию на 12.22 электроснабжение восстановлено в полном объеме, - отметили в пресс-службе предприятия.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

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