В Крыму разрешили проводить спортивные мероприятия под открытым небом

Фото: Архив "КП"

Крымским спортсменам разрешили проводить соревнования на открытом воздухе. Соответствующие изменения внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности.

- Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов, - сказано в документе.

Помимо этого, разрешается проводить в Крыму спортивные мероприятия, которые включены в Единые межрегиональные, всероссийские и международные календарные планы.

Также будет разрешена сдача нормативов ГТО. Кроме того, разрешено проведение конференций и собрания в соответствии с учредительными документами организаций. Главы муниципальных образований и местные советы могут организовывать публичные слушания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50