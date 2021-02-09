Жителя Симферополя осудят на 20 лет за торговлю «солью». Фото: пресс-служба МВД по РК.

Жителю Симферополя грозит до 20 лет лишения свободы за распространение наркотиков. Молодого человека задержали во время сбыта крупной партии вещества, известного под названием «соль».

- У гражданина обнаружили и изъяли 12 полимерных свертков с наркотическим средством. На момент задержания семь свертков подозреваемый уже успел поместить в тайники для покупателей, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В доме у задержанного сотрудники правоохранительных органов также провели обыск, во время которого нашли пакет с веществом N-метилэфедрон весом больше 80 граммов. По словам молодого человека, наркотики он хранил для последующего сбыта в Симферополе.

Против 20-летнего жителя крымской столицы возбудили уголовное дело.

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