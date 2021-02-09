В конце месяца Алушта перейдет на почасовую подачу воды

Часть водных ресурсов город берет из источника Джур-Джур. Фото: Архив "КП"

Жители курортного города Алушта с 25 февраля переходят на почасовую подачу воды. Как сообщила глава местной администрации Галина Огнева, в связи со снижением запасов Изобильненского водохранилища питьевую воду в городе будут давать два раза в день.

Теперь жители курортного города смогут получить воду с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. На данный момент такие меры будут вводиться в городе в тестовом режиме 17, 18 и 19 февраля.

По информации главы города, объем Изобильненского водохранилища на сегодняшний день составляет 2,8 млн кубометров. Часть водных ресурсов город берет из источника Джур-Джур.

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