Погода в Крыму: 10 февраля дождь, ветер и тепло до +14

На полуострове ветреный день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 февраля на Крымском полуострове сырой и теплый день. Народные приметы говорят, что на Ефрема ветродуи – к сырому лету.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем дождь. Ветер юго-западный до -20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность, дождь. Ветер днем юго-западный до 14 м/с. Днем тепло до +14°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами умеренный дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +12°.

Температура воды в Черном море +7°…+10°.

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