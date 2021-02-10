Погода в Крыму: 10 февраля дождь, ветер и тепло до +14

На полуострове ветреный день.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 февраля на Крымском полуострове сырой и теплый день. Народные приметы говорят, что на Ефрема ветродуи – к сырому лету.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем дождь. Ветер юго-западный до -20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность, дождь. Ветер днем юго-западный до 14 м/с. Днем тепло до +14°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами умеренный дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +12°.
Температура воды в Черном море +7°…+10°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50