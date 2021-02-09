В Симферополе и Севастополе 10 февраля частично отключат электричество

С 8.00 до 17.00 часов не будет света в Форосской церкови. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонта электрооборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Ларионова, 28-62 (чет), 1, 15-103 (нечет), 125-157 (нечет);

ул. Мареша, 1-17;

пер. Мареша, 17;

пер. Зеленый, 39/3;

ул. Евпаторийское шоссе, 20, 69/56, 83-225 (нечет);

ул. Ким, 22/1-54 (чет); 27-87а (нечет);

тупик Кимовский, 2-10 (чет);

ул. Ракетная, 10, 20-26 (чет), 17;

ул. Джанкойская, 86-104 (чет), 108-170 (чет), 85-163 (нечет);

ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);

ул. Пехотинцев, 2-8 (чет), 1-39 (нечет);

пер. Чокърак, 2-46 (чет), 9-31/18 (нечет);

ул. Весенняя, 1-27 (нечет);

ул. Вильямсона, 2-16 (чет), 5-17 (нечет);

ул. Чередниченко, 6-38 (чет), 3-25 (нечет);

ул. Берекет, 2-20 (чет), 1-17 (нечет);

пер. Пехотинцев, 2-16 (чет), 1-13 (нечет);

пер. Битумный, 2-24 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Генчлик, 1-22;

ул. Битумная, 136а, 144;

пер. Линейный, 1-8, 92;

ул. Линейная, 88-96 (чет);

пер. Ракетный, 2-16 (чет), 1-13 (нечет);

ул. Арзы, 1-10;

ул. Раздольная, 1-33;

ул. Буденного, 17-27;

ул. Луговая, 9;

ул. Грибоедова, 126-132(чет), 75-81(нечет);

ул. Дачная, 24-56(чет), 43-61(нечет);

ул. Малореченская, 2а, 6-6/62(чет), 5-25(нечет);

ул. Федотова, 54-62(чет), 31, 31а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Храм Воскресения Христова (Форосская церковь)

ул. Сапфирная 8,22,30,32,36;1-9(нечет), 2-г,30-Б,2-а,32, 43-А,11-а,45-а,45-Б,15,25,43-4,61,63;

ул. Амет-Хана Султана 2-4,14-22,26-28,34,54,58-64(чет),68,70; 3,9,13, 21-27(нечет),35;

ул. Согласия 6,8,10,14-20(чет),22,26,28,30,34,38,44-48(чет),52,54;

1,7-11(нечет), 19,23,25,29-33(нечет),37, 1-В;

ул. Яхонтовая 2,6,12-14,20-24(чет),32,34; 15,21,23,29,31;

ул. Агатовая 4,12,24-28(чет); 1,55,69,71;

ул. Шафрановая 16-А,16-б,26-Г,16-г,2,6-18(чет),24-26(чет), 26-Б,26-Г;

ул. Камышовое шоссе 16-В/3,16-В/1,16-В/6,16-В/4;

ул. Ирисовая 10-А,14-А,18-28(чет); 15-в,15-г,21-23;

ул. Кольцевая 12-А,14-А ,4,14,16,20; 1-в,23-а,1,5,13,21,27,29;

ул. Шафрановая 10-18(чет),24-26(чет), 26-Б,26-Г;

ул. Журналиста Хамадана 64;

ул. Композитора Боголепова 22-б,22-а; 35,37;

ул. Геннадия Черкашина 36;

туп. Хвойный 6;

ТСН «Эдельвейс»;

ТСН «Восход»;

ЖСК «Усадьба»;

ЖСК «Рузо»

с 8.00 до 16.00

поселок ГРЭС: ул. Зеленогорская 1-27, 2-А, 12, 14, 14-А, 29-59(нечет), 32-36(чет), 59-Б, 61; ул. Мысовая 1-10, 12, 14; ул. Фарватерная 1-10, 12

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