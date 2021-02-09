На Украине предложили создать для крымчан виртуальные мобильные номера

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На Украине разрабатывают законопроект, который позволит жителям Крыма и Донбасса пользоваться мобильными номерами украинских операторов. Об этом стало известно в конце января.

Как сообщили в украинском ведомстве - Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - в Крыму и в ЛДНР не могут работать украинские мобильные операторы, а потому у местных жителей нет доступа к государственным сервисам и электронным услугам, которые предоставляются по мобильному номеру.

Одним из решений этой проблемы в министерстве назвали технологию виртуального мобильного номера, где не требуется покупать физическую сим-карту. Также для жителей Крыма и Донбасса разработают специальный тариф, при котором с помощью интернета можно будет принимать и совершать звонки, а также обмениваться SMS-сообщениями.

Некоторые украинские операторы уже согласились создать виртуальные мобильные номера телефонов, но только для жителей Донбасса, сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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