От главной транспортной артерии Крыма построят четыре съезда к морю. Фото: Архив "КП"

От трассы «Таврида» планируется построить четыре съезда к морю в рамках Федеральной целевой программы.

- Это будут полноценные четырехполосные дороги, - цитирует Крымское информационное агентство вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.

Он добавил, что проект также предусматривает строительство десятка мелких дорожных объектов, которые будут связаны с ремонтом, новым строительством и расширением.

- Они нужны для того, чтобы дойти практически до всех основных населенных пунктов и все уличную дорожную сеть, особенно Симферополя, Севастополя, привести в порядок, - подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлили до 2025 года.

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