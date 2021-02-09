Стало известно, кто владелец нелегальных стоянок электросамокатов в Симферополе. Фото: пресс-служба горадминистрации.

Нелегальными стоянками электросамокатов, размещенными по всему Симферополю, владеет бизнесмен из Краснодара, сообщает ForPost.

О том, что власти столицы Крыма планируют убрать припаркованные у ограждений и защищенные от угона велосипедными замками электросамокаты марки «Seagull», стало известно пару дней назад.

- Данные объекты не включены в схему размещения временных нестационарных аттракционов, а также установлены хаотично и без прохождения процедур согласования, - уточнили в пресс-службе горадминистрации.

На данный момент демонтажа ждут 35 единиц транспорта, а 25 самокатов уже хранится на складе, откуда их может забрать владелец.

От собственника электросамокатов – индивидуального предпринимателя Евгения Панина из Краснодара – добиться комментария по данному вопросу не удалось.

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