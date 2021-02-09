В Крыму снизился показатель выявления онкозаболеваний на ранних стадиях. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму злокачественные образования у пациентов стали реже выявлять на ранних стадиях.

- В основном это сфера ответственности врачей общей практики, участковых-терапевтов, таких специалистов, как гинекологи, хирурги, рентгенологи, эндоскописты, - цитирует Крымская газета главного внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения РК Елену Чирва.

Но ответственность в данном вопросе лежит не только на плечах врачей, оказывающих первичную помощь в поликлинике. Сами пациенты порой очень легкомысленно относятся к диспансеризации и профосмотрам. Бывает и так, что при появлении первых симптомов заболевания люди не спешат к специалистам, усугубляя положение.

- Онкологическая служба – плановая. Если ставится диагноз рак, то составляется план с использованием нескольких методов лечения – это химиотерапия, хирургия, лучевая терапия. Когда человек запускает себя, нам приходится его вклинивать в поток плановых пациентов для лечения, - уточняет Чирва.

Профилактика обязательна для всех, подчеркивает специалист. Подобного рода мероприятия предотвращают развитие не только онкологических заболеваний, но и других.

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