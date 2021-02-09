Основатель музфестиваля «КаZaнтип» желает присвоить АЭС в Щелкино. Фото: Людмила ЗЕМЛЯКОВА

Основатель музыкального фестиваля «КаZaнтип» Никита Маршунок обратился к властям Крыма с просьбой передать недостроенную атомную электростанцию в Щелкино ему.

По мнению Маршунка, объект замечателен, ведь его возводили лучшие умы Советского Союза, а в само строительство вложены огромные суммы.

- Я как человек, который единственный сделал что-то значимое в Крыму, могу с уверенностью сказать, что реактор – уникальный арт-объект, о котором через год заговорили бы во всем мире. Подумайте об этом, - цитирует Крым 24 основателя музфестиваля.

Напомним, по распоряжению Совета министров РК недостроенное здание АЭС должны снести до конца этого года. Демонтаж не потребует средств из бюджета, отметили в Минстрое Крыма.

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