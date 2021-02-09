Поезд из Симферополя в Адлер отменили из-за корректировок маршрутной сети. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Поезд, курсировавший между Симферополем и Адлером, отменили из-за корректировок маршрутной сети, а в расписание поезда «Симферополь-Кисловодск» внесли изменения.

- В график движения поезда №425/426 «Симферополь-Кисловодск» внесли изменения до 8 апреля в связи с инфраструктурными работами на железной дороге, - уточнили КП-Крым в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

До какого числа будут проходить корректировки отмененного маршрута – неизвестно.

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